Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Quaresma'dan şampiyonluk sözleri!

Tarih11 Ocak 2017 , 09:47

Yorum
Quaresma'dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş'ın yıldız fubolcusu Ricardo Quaresma ligin 2. yarısının çok çekişmeli bir şampiyonuk mücadelesine sahne olacağını söyledi. 

Portekizli yıldız, "Bence son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesi olacak. 4 takım son ana kadar yarışın içinde kalabilir. Ben 2. yarıda daha fazla puan toplayacağımızı düşünüyorum. Ama maçlar kazanılmadan puan verilmiyor" dedi.

Kaynak : Takvim

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me