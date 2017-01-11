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Quaresma'dan şampiyonluk sözleri!
11 Ocak 2017 , 09:47
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın yıldız fubolcusu Ricardo Quaresma ligin 2. yarısının çok çekişmeli bir şampiyonuk mücadelesine sahne olacağını söyledi.
Portekizli yıldız, "Bence son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesi olacak. 4 takım son ana kadar yarışın içinde kalabilir. Ben 2. yarıda daha fazla puan toplayacağımızı düşünüyorum. Ama maçlar kazanılmadan puan verilmiyor" dedi.
Kaynak : Takvim
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