Rizespor'a Nijeryalı golcü!

Çaykur Rizespor; Sturm Graz’da forma giyen 22 yaşındaki Nijerya hücum oyuncusu (forvet) Osagie Bright Edomwonyi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

-Sağlık kontrolünden geçti-

Yeni transfer Edomwonyi, Acıbadem International Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.



Futbolcu ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Edomwonyi’nin sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.