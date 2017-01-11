Sobol için yeni teklif!

Shakhtar’a Eduard Sobol için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilen Siyah-Beyazlılar, teklifini yeniledi. Yönetim, 21 yaşındaki sol beki satmaya sıcak bakmayan Ukrayna temsilcisine 1,5 yıllık kiralama önerisi sundu.

Sezon başında takıma kazandırılan Caner Erkin’in aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmasına ek olarak sol bek Tosic’in de stoper hattında görev almasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölgeye yeni bir isim kazandırma konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Shakhtar kabul etmedi

Bu doğrultuda Zorya Luhansk’ta kiralık olarak forma giyen Shakhtar Donetsk’li Eduard Sobol için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama isteği konusunda beklediği geri dönüşü alamadı. Ukrayna futbolunun son dönemdeki parlayan yıldızları arasında yer alan 21 yaşındaki sol bekin sözleşmesine opsiyon maddesi koydurmak istemeyen Shakhtar, bu kararını Beşiktaş’a iletti.

Artık imza bekleniyor

Sobol’u son 3 sezondur çeşitli kulüplere kiralayan ve genç oyuncuya büyük yatırım yapan Shakhtar’ın, satın alma isteklerine sıcak bakmaması sonrasında Siyah-Beyazlılar, tekliflerini yeniledi. Scouting ekibinin uzun süredir takip ettiği genç yetenek için yönetim, 1,5 yıllık kiralama önerisini Shakhtar’a gönderdi. Bir yandan da futbolcunun menaceriyle görüşen Beşiktaşlı idarecilerin, oyuncu kanadından Siyah-Beyazlı formayı giyme konusunda olumlu geri dönüş aldığı bildirildi. Tarafların, bu hafta içerisinde transfere nokta koyabileceği öğrenildi.

"Sobol, Beşiktaş’a büyük güç katar"

Ukraynalı Sport.ua sitesinin yazarı Andrii Varchak, Beşiktaş’ın hedefindeki genç yıldızı FANATİK’e yorumladı:

"Ukrayna Milli Takımı’nın tüm genç yaş kategorilerinde başarıyla forma giydi. 21 yaş takımının en dikkat çeken ismi olarak A takıma kadar yükseldi. Şu anda Ukrayna futbolunun en dikkat çeken ismi olarak gösteriliyor. Bu alanda Yevhen Konoplyanka’yı da geride bıraktı. Shakhtar’ın kendisine yatırımı oldukça büyük. Kendisini geliştirebilmesi için son dönemlerde hep başka takımlara kiralamayı tercih ettiler. Topla oldukça süratli bir isim. Genel olarak Zorya’da defansif bir sol bek olarak görev yapıyor ama milli takımdaki performansını izleyen birisi olarak şunu söyleyebilirim; hücumcu yönü bence daha da kuvvetli. Bire bir pozisyonlarda da oldukça etkili... Savunma hattındaki takım arkadaşlarına da yardımcı olmayı seviyor. Eğer Beşiktaş, Sobol’u kadrosuna katarsa önemli bir transfere imza atmış olur. " (Fanatik)