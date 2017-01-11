Sol kanadın ilacı Kolarov!

Kadrodaki eksikler için dört bir koldan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rodrigues'ten sonra ikinci imzasını attırmaya çok yaklaştı.



Manchester City forması giyen Sırp yıldız Aleksandar Kolarov için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İngiliz devi ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. City'nin İspanyol Menajeri Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve transfer görüşmeleri için izin verdiği Kolarov'a da 3 milyon Euro'dan 2.5 yıllık kontrat önerildi. Başarılı defans oyuncusu bu teklifi değerlendirmek için kısa bir süre istedi.



BRUMA İLE BİRLİKTE SOL KANADI UÇURUR

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Bruma ile önlü arkalı müthiş bir ikili olacağını düşündüğü deneyimli oyuncunun takımın hem savunma hem de hücum gücüne müthiş bir katkı yapacağını düşünüyor.



Sol bek, orta sol ve stoper mevkilerinde de oynayabilen Kolarov, bu sezon Premier Lig'de 19 kez forma giyerken, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Sert futbolu ile ön plana çıkan Sırp oyuncu, isabetli ortaları ve şutları ile de dikkat çekiyor. Galatasaray yönetimi de transferi noktalamak için yoğun çaba harcıyor.



Kaynak : AMK