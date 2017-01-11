Stoch'a Şen piyangosu!

İstikrarsız performansı nedeniyle Dick Advocaat’ın gözünden düşen Stoch için gelen kiralama tekliflerinden birinin kabul edilmesi bekleniyordu. Ancak Volkan Şen’in yaşadığı sakatlık, onun için piyango oldu.

Aatif’ın durumunun da belirsiz olması nedeniyle Advocaat, 27 yaşındaki oyuncunun şimdilik takımda tutulmasını istedi. Stoch da hocasının gözüne girip, takımda kalıcı olabilmek için elinden geleni yapıyor. (Fanatik)