''Takımda inanmışlık var''

İsmail Köybaşı'nın FB TV'ye yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Kamp dönemi çok iyi geçti. Volkan Şen güçlü bir arkadaş, bunu atlatacaktır, takımına katkı sağlayacaktır. Volkan'ın morali gitgide artıyor. Zaten çok da önemli bir şey değil, her futbolcu sakatlanıyor. Üstesinden gelecektir.

Çok güzel bir kamp dönemi oldu. Sadece maçlar değil, yaptığımız antrenmanlar ve testler bize çok fayda sağlayacak. Normalde röportaj yapmasını seven biri değilim ama annemin doğum gününde gol atmıştım olmam beni çok mutu etti. Hazırlık maçı da olsa golümü anneme armağan ediyorum. Bana verdiği sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum.

Takımda güzel bir hava var. İnanmışlık var takımda, her şeyden önemlisi. İnanmak başarmanın yarısıysa, biz o işin yarısına gelmişiz"