- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Torres haberleri şakaymış!
11 Ocak 2017 , 22:52
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR - Adı Beşiktaş'ın forvet listesinde ter aldığı ileri sürülen Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'in Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki haberlerin bir "trolleme" olduğu ortaya çıktı.
Marca ve El Mundo Deportivo’da yer alan haberlere göre Newcastle menajeri Rafael Benitez'in Torres’i ısrarla istediği belirtilmişti. Benitez ve Torres'in, daha önce hem Liverpool hem de Chelsea’de birlikte çalıştıkları da hatırlatılmıştı.
Bu haberin hızlıca yayılmasının ardından; haberin bazı twitter kullanıcılarının yaptığı bir şakadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Mundo Deportivo ve Sport gazetelerine yapılan montajlarla böyle bir haber yaratıldığı anlaşıldı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar