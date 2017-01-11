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Trabzonspor'dan Olcay açıklaması!

Tarih11 Ocak 2017 , 23:14

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Trabzonspor'dan Olcay açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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