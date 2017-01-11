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Trabzonspor'un istediği isimler kararını verdi!
11 Ocak 2017 , 16:57
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Transferde atağa kalkan Trabzonspor'un gündeminde yer alan Spartak Moskova'nın Türk asıllı Alman oyuncusu Serdar Taşçı ve Bulgar orta saha Ivelin Popov'un takımda kalacağı belirtildi.
Rus basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un listesinde yer alan iki oyuncunun da en azından sezon sonuna kadar Spartak Moskova'dan ayrılmayacağı kaydedildi.
Trabzonspor'un iki oyuncunun transferi için ciddi girişimlerde bulunduğu ancak Serdar ve Popov'un takımda kalmaya karar verdiği vurgulandı. İki futbolcunun da sezonun ikici yarısı için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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- Futbol
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- Trabzonspor
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