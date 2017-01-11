"Transferi hiç düşünmedim"

Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’a transfer edileceği gündeme geldi. Futbolcuyla Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyor.



Adı Mehmet Ekici transferinde takas edilebilecek futbolcular arasında yer alan Tolgay Arslan, "Çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve burada mutluyum. 2. yarıda takımıma nasıl faydalı olurum onu hesap ediyorum. Ayrıca hocam benden memnun olmasa beni sürekli oynatmazdı" dedi.



Kaynak : Takvim



