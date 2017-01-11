Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Transferi hiç düşünmedim"

Tarih11 Ocak 2017 , 10:56

Yorum
Transferi hiç düşünmedim

Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’a transfer edileceği gündeme geldi. Futbolcuyla Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyor.

Adı Mehmet Ekici transferinde takas edilebilecek futbolcular arasında yer alan Tolgay Arslan, "Çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve burada mutluyum. 2. yarıda takımıma nasıl faydalı olurum onu hesap ediyorum. Ayrıca hocam benden memnun olmasa beni sürekli oynatmazdı" dedi.

Kaynak : Takvim

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me