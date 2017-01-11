Lens'in basın mesuplarına yaptığı açıklamalardn Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Çok iyi bir kamp süreci geçti. Sadece bir gün kötü hava şartları vardı. Bunu bir kenara bırakırsak, iyi kamp süreci geçirdik. İki iyi hazırlık maçı oynadık, iki maçı da kazandık. Modumuzun da iyi olduğunu söyleyebilirim. Pazar günkü maçımıza hazırız. Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Rakiplerimizin de önemli maçları var ama kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor.

Karavaiev bizim için iyi transfer oldu. İyi bir oyuncu. Maçlarda da kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. İhtiyacımız olan bir oyuncuysu, yeterince kanat oyuncusu yok takımda. Bugün kendini ispatladı. Gol atabilecek bir oyuncu. İlk maçta da gol atmıştı. Maç maç gelişimini göreceğiz. Takıma katkı vereceğini düşünüyorum.

Öncelikle geleceğim bana bağlı değil. Daha önce de söylediğim gibi ben burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük bir takımda oynuyorum. Fenerbahçe her tür noktada son derece aşarılı. İyi şekilde düşünülmüş bir organizasyon var burda. Uzun yıllar kalmak isterim ancak transferde Sunderland var, Fenerbahçe var. Taraftarın desteği çok hoşuma gidiyor. Umarım daha uzun süre kalmamı sağlayacak bir imza atarım.

Ben ön tarafta oynayan bir futbolcuyum. Sağ tarafta da, sol tarafta da oynayabilirim. PSV'de Advocaat ile birlikte çalışırken, beni merkez forvet olarak kullanmıştı. Beni ekstra seçenek olarak değerlendirmesi şaşırtmadı. Gerekirse oynarım.

Lens, "Sunderland küme düşerse, sözleşmende ayrılma opsiyonun var mı? şeklindeki soruya da, "Sözleşmemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğiniz gibi bir şey varsa, birçok şey daha kolay olacaktır" dedi.