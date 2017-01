''Yazdığınız isimler buraya gelmeyecek''

AJANSSPOR- Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, takımını kamp yaptığı Antalya’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Advocaat’ın açıklamalarından Ajansspor'un derlediği dikkat çeken başlıklar şu şekilde:



“Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada şikayet edecek hiçbir şey yok. Kamp boyunca en iyi otellerden birinde kampı geçirdik. Olanaklarla ilgili kötü bir şey söyleyemeyiz. Esas mesele, önümüzdeki Pazar günü. Tekrar lige başlıyoruz. Çok fazla dedikodu var ama sadece 1 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Yazdığınız, önerdiğiniz isimler buraya gelmeyecek. Biz ne istediğimizi biliyoruz. O nedenle beklentilerden farklı bir durum çıkacak ortaya. Oyuncu getirmek kolay değil.”



“Hakemlerle ilgili kısımla başlayayım. Bazen bizler hakem olmak zorunda kalıyoruz. Biz de ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Bazen yanınızda, bazen size karşı olabiliyorlar. Onlarla ilgili konuşmak zor. Yaptıkları işe saygı duyuyorum. Saygıdeğer insanlar olduklarını düşünüyorum. İşler her zaman yolunda gidemez. Oyuncular için de böyle. Hakemleri değil takımı konuşmak gerek. Çünkü takımın durumu daha önemli hakemlerden.”



“Gelecek planlarımızla ilgili idari menajer Hasan Çetinkaya ile konuşma ve çalışma içindeyiz. Burada doğru bir kadro kurabilmek için bir çalışma var. En önemlisi doğru oyuncuları getirebilmek. Elimizdekinden daha iyisini getiremezsek anlamı yok. Halen iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. Zor ama gayret gösteriyoruz. Benim geleceğimle ilgili konuşmak için ise halen erken.”



“Trabzonspor’dan Mehmet Ekici’yi almak istiyoruz. Onlar da Aatif’i istiyor. Aatif’in düşüncesi farklı kendisine saygı duyuyorum. Aatif yanlış bir şey yapmadı. Bizden farklı bir karar almayı tercih etti. Bu iş böyledir. Bu yüzden buraya geldi ve kadroya katıldı. Eğer farklı bir durum gelişmezse burada kalır. Çünkü halen çok iyi bir oyuncu.”



“Şu anda bizim iyi bir kadromuz var. Ama geliştirmek isteriz. Her kulvarda mücadele ediyoruz. Bu yüzden de Zorya’dan transfer yaptık. Çok iyi bir oyuncu aldık diye düşünüyorum. Karavayev'in 10 Aralık’ta sezonu bitmişti. Biz isteyince tekrar idmanlara başladı. Kendisinden şu an için müthiş bir performans bekleyemeyiz. Zamana ihtiyacı var. İlk defa Türkiye’de bulunuyorum. Özellikle Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görebiliyorum. Yönetimimiz eğer olacak gibiyse bizi transfer konusunda geri çevirmiyor. Fakat herkes bizimle işbirliği yapmayabiliyor. Sorun da biraz bu.”



“Emenike’nin başka bir kulüp bulması daha iyi olur. Bu durum kulübümüz için de daha iyi olacaktır. Belirtmiştim daha önce. Fernandao oynayabilecek durumda. Van Persie, Hollanda’ya gitti. Dedesiyle ilgili bir durumdan dolayı gitti. Elimizde halen Lens var. Lens de o bölgede oynayabilecek bir oyuncu. Elimizdeki kadro bu. Moussa Sow da aramıza 2-3 hafta içinde katılacak.”



“Öncelikle herkese takdirlerimi sunmak istiyorum. Her şehirde çok güzel statlar görüyoruz. 14 günde bir deplasman maçlarına gidiyoruz. Çok güzel imkanlarda futbol oynayabiliyoruz. Buranın ne kadar kaliteli olduğunu anlatıyor bu durum bize. Türkiye Ligi çok güçlü bir lig. Ligin alt tarafındaki takımlar da sizi yenebiliyor. Zor bir ligde oynuyoruz. Hollanda’dayken Rusya ile ilgili yorumlar yapılırdı. Fenerbahçe olarak daha çok taraftarı yanımızda görmek istiyoruz. Türkiye’de olmaktan mutluyum. Kulüplerin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ben şampiyonluk için buradayım. En önemli sebep bu.”



“Oyun sistemimizi oyuncuların özellik ve kalitelerine göre belirliyoruz. Kadroya baktığımızda öndeki hızımız en iyi kalitelerimizden biri. Bunu değerlendirerek karar alıyoruz. Attığımız ve yediğimiz gollere baktığımızda neler yaptığımız görülüyor. Yeni oyuncular alırsanız farklı bir sistem oluşturabilirsiniz. Bizim için de bu durum geçerli."



“Her iki oyuncumuz için de bu durum geçerli. Emenike ve Van Der Wiel kendilerine kulüp bulursa iyi olur. O oyuncular için buradan ayrılmak daha iyi olacaktır. Görüşüm halen aynı. Bana göre bir orta saha oyuncusuna da ihtiyacımız var. Trabzonspor’daki Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyaç var. Motivasyonu kendisi sağlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Her zaman motivasyonu hocadan bekleyemezsiniz.”

“TFF’nin doğru işleri var. Aklıma takılan sorular da var. Mesela niye biz hala kupada 2 maç oynamak zorunda kalıyoruz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Avrupa Ligi'nde durumumuzun belli olacağı dönemlerde kupa maçlarına da çıkacağız. Türk takımları Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bu güzel şey. TFF bu durumu değerlendirmeli. Her hafta 3 maç oynayarak yolunuza devam edemezsiniz. Aatif ve Fernandao Avrupa’da oynayabilecek durumda olacak. Ocak sonuna kadar neler olacağı önemli. Bazı oyuncularımız devam bazı oyuncularımız belki olmayacak. Feyenoord, Zorya ve United’ın grubundan lider çıktık. Ama halen kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu da benim için önemli.”



“Kulübümüz muhtemelen Yiğithan ile görüşecek. Salih’in fizik durumunu düzeltmek için 2-3 gün yetmez. Yiğithan’ı kadromda tutacağımı söyleyebilirim. O da kendini geliştiriyor. O yaşlarda oynamaya ihtiyaç duyarsınız. Salih’in de halen genç olduğunu söyleyebilirim. Burada oynayabileceğini göstermesi gerekiyor. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da bunu göstermesi gerekir. 3 günde her şeyi vermek yetmez. Her zaman bunu göstermeli. Bize, oynayanlardan daha iyi olduğunu göstermeli. Eğer siz daha iyiyseniz, siz oynarsınız. Karar veren oyunculardır. Ama halen kendilerini geliştirebilirler. Genç oyuncular oynamadığında bana kızıyor ama oynayıp oynamamak onların elinde.”



“Van der Wiel ile ilgili neler olacağını bilmeli ve görmeliyiz. Neler olacağını görürsek ona göre o bölge için nasıl bir karar vereceğimizi bilebiliriz."