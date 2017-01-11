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Yönetimde Ersan çatlağı!
11 Ocak 2017 , 09:24
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Çin liginde top koşturduğu Hebei China Fortune’den ayrılarak Beşiktaş’a dönmek için harekete geçen Ersan Gülüm, siyah-beyazlı yönetimde görüş ayrılığına neden oldu.
Mevcut kadroda Marcelo, Rhodolfo, Mitrovic, Tosic ve Atınç gibi stoperlerin olduğuna vurgu yapan bazı yöneticiler “Kaldı ki Necip ile Atiba da bu takımda stoper oynayabiliyor. Hal böyleyken kadroyu şişirmek ne kadar mantıklı olur” diye konuştukları öğrenildi.
Ersan’ın geri dönmesini isteyen yöneticilerin ise “Rhodolfo başka bir takıma transfer olabilir. Ayrıca Ersan, takım içerisinde çok sevilen bir isim. Takımın böyle bir ağabeye ihtiyacı var” diyerek, geçen sezon devre arasında 7 milyon euro bonservis karşılığında Çin’in yolunu tutan Ersan’a kapıyı açtıkları aktarıldı. (Milliyet)
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