- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Adanaspor Reynaldo'ya talip oldu!
12 Ocak 2017 , 13:28
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
AJANSSPOR-
Adanaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Teknik direktör Levent Şahin'in raporu doğrultusunda, kadrosuna forvet takviye edecek olan Turuncu-Beyazlı yönetim, Azerbaycan ekiplerinden Qarabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva'ya talip oldu.
Reynaldo için Qarabağ'a teklif sunan Adana temsilcisi birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandıracak. 27 yaşındaki Sambacı bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.
Öte yandan, Reynaldo için geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlerbirliği devreye girmiş fakat transfer sonuçlanamamıştı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar