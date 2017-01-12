Adanaspor Reynaldo'ya talip oldu!

AJANSSPOR-

Adanaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Teknik direktör Levent Şahin'in raporu doğrultusunda, kadrosuna forvet takviye edecek olan Turuncu-Beyazlı yönetim, Azerbaycan ekiplerinden Qarabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva'ya talip oldu.

Reynaldo için Qarabağ'a teklif sunan Adana temsilcisi birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandıracak. 27 yaşındaki Sambacı bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Öte yandan, Reynaldo için geçtiğimiz hafta içerisinde Gençlerbirliği devreye girmiş fakat transfer sonuçlanamamıştı.