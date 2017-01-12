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Ahmet Çalık'ta mutlu son!

Tarih12 Ocak 2017 , 09:51

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Ahmet Çalık'ta mutlu son!

Gençlerbirliği ile 3 milyon euro’da anlaşan Galatasaray, milli stoperi Konya maçında sahaya sürecek. Ahmet Çalık ise 1 milyon euro garanti para alacak.

Defansın göbeğinde sıkıntı yaşayan G.Saray, Ahmet Çalık'ı bitirdi. Sakatlıklar nedeniyle acil stoper arayan sarı-kırmızılı yönetim, günlerdir pazarlıkta olduğu G.Birliği'ni ikna etti ve milli futbolcuyu renklerine bağladı. Başkent ekibi ile 3 milyon euro bonservis bedelinde anlaşan sarı-kırmızılılar, yarısını peşin ödeyecek.

Kalanı için taksitli ödeme planı şeklinde anlaşma sağladı. Ahmet Çalık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Rodrigues ile birlikte Konya maçına yetiştirilmeye çalışılan Ahmet ise 1 milyon euro garanti para ve bonuslar alacak.

Kaynak : Fotomaç

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