- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ahmet Çalık'ta mutlu son!
12 Ocak 2017 , 09:51
Gençlerbirliği ile 3 milyon euro’da anlaşan Galatasaray, milli stoperi Konya maçında sahaya sürecek. Ahmet Çalık ise 1 milyon euro garanti para alacak.
Defansın göbeğinde sıkıntı yaşayan G.Saray, Ahmet Çalık'ı bitirdi. Sakatlıklar nedeniyle acil stoper arayan sarı-kırmızılı yönetim, günlerdir pazarlıkta olduğu G.Birliği'ni ikna etti ve milli futbolcuyu renklerine bağladı. Başkent ekibi ile 3 milyon euro bonservis bedelinde anlaşan sarı-kırmızılılar, yarısını peşin ödeyecek.
Kalanı için taksitli ödeme planı şeklinde anlaşma sağladı. Ahmet Çalık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Rodrigues ile birlikte Konya maçına yetiştirilmeye çalışılan Ahmet ise 1 milyon euro garanti para ve bonuslar alacak.
Kaynak : Fotomaç
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar