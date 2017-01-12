Ahmet Çalık'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Ahmet Çalık, transferine ilişkin NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diyen Ahmet Çalık, "Galatasaray'ın istediğini biliyordum. İçimde bir umut vardı ve transfer de gerçekleşti. Büyük başarılar yakalamak istiyorum. Çalışacağıma, elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.