Alanyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımda eksik gördükleri bölgelere transfer yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci devrede zorlu bir sürece başlayacaklarını belirterek, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

İkinci devre hazırlıkları süresince forvet Glynor Plet ve orta saha oyuncusu Michel Landel'i transfer ettiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, takımda eksik buldukları bölgelere transfer yapacaklarını, bazı kulüp ve futbolcularla görüşme halinde olduklarını ancak transferlerin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Takımın devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Afrika Kupası'nda mücadele edecek sağ ve sol bek oyuncularımızın eksikliği var. Onların olmaması takımımızı etkiliyor. Özellikle sağ taraftarda bir sıkıntımız var. Bu bölgeye henüz transfer yapamadık, görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçının önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kendi sahamızda oynayacağız. Her şeyden önce iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Zor da bir maç olacak ancak kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de biz de bulunduğumuz yerden üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bundan dolayı maçın zorluğunu biliyoruz." diye konuştu.

Hazırlıklar devam ediyor

Turuncu-yeşilli ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Alanyaspor'un devre arası kampına katılmayan Vagner Love, antrenmanda yer aldı. Takımla ısınma hareketleri yapan golcü oyuncu, daha sonra ayrı olarak koşuyla idmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren ve milli takımlarında bulunan Gassama, Sackey, Deniz Vural ve N'Sakala katılmazken, ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Sajad, Gökay Iravul ve Ba da çalışmada yer almadı.