Alanyaspor'dan Drogba açıklaması

AJANSSPOR ÖZEL-

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Gündeme dair tüm sorulara açık yüreklilikle cevap veren Çavuşoğlu'nun röportajından öne çıkan başlıklar şöyle.

DROGBA YALAN!

"Bize sormadan haber yapıyorlar. Drogba üst seviyede bir oyuncu ama hiçbir girişimimiz olmadı. Keşke bize sorsalar, telefonlarımız açık" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'İ BEKLİYORUZ

Cenk Ahmet ve Hakan Özmert ile ilgili sorulara da açıklık getiren Başkan Çavuşoğlu:

"Cenk Ahmet transferi bitti, fakat Başakşehir'in sağ bek almasını bekliyoruz. Bugün yarın kampa gönderecekler." derken aynı takımdan Hakan Özmert'e talip olup olmadıklarına dair soruya ise:

"Hakan da istediğimiz bir oyuncu, önümüzdeki günlerde bu transfer netlik kazanır" dedi.

KAPTAN KALACAK

Konuşmasında Alanyaspor kaptanı Emre Akbaba isminin Trabzonspor ile isminin anılmasına açıklık getiren Çavuşoğlu:

"Emre bizim kaptanımız ve bu sezon kesinlikle bizimle kalacak. O işine bakıyor, kafası karışık değil. Tamamen önümüzdeki maça adapte olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

STOPER ALINACAK, FORVET BELKİ

Trabzonspor Başkanı'nın Mustafa Yumlu hakkında "Takasta kullanmazsak size veririz" dediğini söyleyen Başkan:

"Bir stoper alacağız, Mustafa hakkındaki gelişmeleri bekliyoruz ama arayışlarımız da sürüyor." şeklinde açıklık getirdi.

Yeni transfer Plet'in de ileri bölgeye güç kattığını söyleyen Çavuşoğlu bu mevkiye bir transfer daha yapabileceklerini söyleyip konuşmasını bitirdi.

