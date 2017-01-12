"Aynı hataları bir daha yapmam"

Bu sezon iki kez kadro dışı bırakılan ve iki kez affedilen Yasin Öztekin aynı hataları bir daha yapmayacağını söyledi. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Benim için çok zorlu bir süreç oldu. Bir daha aynı hataları yapmayacağım. Sadece takımımın başarısına ve şampiyonluğa odaklanmak istiyorum" dediği belirlendi.

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