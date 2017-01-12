Beşiktaş da açıkladı!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir"