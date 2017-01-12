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Beşiktaş da açıkladı!

Tarih12 Ocak 2017 , 09:55

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Beşiktaş da açıkladı!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir"

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