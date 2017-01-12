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Beşiktaş eski oyuncusunu aldı!

Tarih12 Ocak 2017 , 14:14

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Beşiktaş eski oyuncusunu aldı!

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm bonservisi ile birlikte tekrar Beşiktaş'a döndü.

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