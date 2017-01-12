Beşiktaş için flaş Jorge Jesus iddiası!

Beşiktaş ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Şenol Güneş'in yerine Sporting Lizbon'u çalıştıran Jorge Jesus'u getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Desporto'da yer alan habere göre Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'u getirmeyi düşünüyor.

Siyah beyazlılar ile 62 yaşındaki Jorge Jesus arasındaki görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın Portekizli isim için 6 milyon euro civarı teklifte bulunabileceği belirtildi.