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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

Tarih12 Ocak 2017 , 12:48

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan sol bek Eduard Sobol ve Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı ileri sürülen orta saha oyuncusu Ivan Petryak hakkında flaş bir iddia geldi.

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın aktardığı bilgiye göre; Shakhtar Donetsk Kulübü, iki oyuncu için yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını açıkladı.

Sobol ve Petryak'ın sezonun ikinci yarısında Zorya'da kiralık olarak oynamaya devam edeceği kaydedildi.

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