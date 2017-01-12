- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatısına onay
12 Ocak 2017 , 19:38
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini 2 metre arttırarak 28 metre, çatı yüksekliğini de 4 metre arttırarak 38 metre olarak düzenleyen Koruma Kurulu kararını onayladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının 4. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.
Meclis'te Vodafone Arena'nın çatısına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Aralık 2016'da aldığı, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatı yüksekliğine ilişkin kararı da onaylandı.
AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmalarla, stadın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Alınan karara göre, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın 26 metre olan deniz seviyesine göre yüksekliği 2 metre arttırılarak 28 metreye, 34 metre olan çatı yüksekliği de 4 metre arttırarak 38 metreye çıkarıldı.
Beşiktaş'ın yenilenerek Vodafone Arena adını alan stadı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 2013 tarihli planda stadyumun deniz seviyesine göre yüksekliği 26 metre, çatı yüksekliği 34 metre olarak belirlenmiş ancak stadın yüksekliğinin planda belirlenen yüksekliği aştığı ortaya çıkınca plan değişikliğine gidilmişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar