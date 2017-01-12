Beşiktaş'a golcü Mitrovic!

Savunmasını Matej Mitrovic’i alarak güçlendiren Kartal, forvet takviyesi için rotasını Ada’ya çevirdi. Aboubakar’ın menajeri, Newcastle’da forma giyen Aleksandar Mitrovic’i Beşiktaş’a önerdi.

Sezonu şampiyon tamamlamak için ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, takviye operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Bir süre önce savunma hattını güçlendirmek için 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlı yönetim, forvet hattı için de başka bir Mitrovic için kolları sıvadı. Porto'nun Aboubakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaptığı teklifi Beşiktaş'a getiren Fransız avukat Andre Buffard, siyahbeyazlıları sürpriz bir teklif daha sundu.

ŞENOL GÜNEŞ'E SUNDULAR

Fransız avukat, Aboubakar'ı Porto'ya göndermeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a, bağlı olduğu menajerlik şirketi tarafından Newcastle forması giyen Aleksandar Mitrovic'i transfer edilebileceği söyledi.

1.5 SEZONLUK KİRALANACAK

Championship'te bile beklediği kadar forma bulamayan 22 yaşındaki Sırp oyuncunun, 6 aylığına veya Newcastle'ın Premier Lig'e yükselmesine göre 1.5 sezonluğuna kiralık olarak forma giyebileceğini aktardı. Beşiktaş yönetimi de Newcastle'da 2 sezonda forma giydiği 54 resmi maçta 14 gol atan, 6 da asist yapan Mitrovic'i, teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sundu.

PORTO'DAN ABOUBAKAR ÖNERİSİ

Forvet hattında tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşayan ve gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Porto'dan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Portekiz ekibi Türkiye'de sıkça eleştirilen Aboubakar konusunda nasıl bir planlama yapıldığını sordu. Daha önce Beşiktaş'a Vincent Aboubakar için yüzde 15'lik indirim teklif eden Portekizliler bu kez daha sürpriz bir teklifle kapıyı çaldı. Aboubakar'ın kiralık sözleşmesini feshetmek istemeleri 2.5 milyon euro'luk kiralama bedelinin 1 milyon euro'sunu geri ödemeyi teklif ettiler.

Kaynak : Fotomaç