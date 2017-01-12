Beşiktaş'ın sitesine giren çıkmıyor!

Aylık ortalama ziyaretçi sayılarının hesaplandığı UEFA Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu'na göre, internet sitesinde geçirilen zaman ortalamasına yer verildi.

Bir milyonun üstünde ziyaretçisi olan Beşiktaş Kulübünün internet sitesi, ortalama 4,5 dakikayla "futbolseverlerin en uzun zaman geçirdiği kulüp internet siteleri" sıralamasında üçüncü oldu.

Bu kategoride Alman ekibi Eintracht Frankfurt 5,5 dakikayla birinci ve Fransız temsilcisi Olympique Lyon da 4 dakika 40 saniyeyle ikinci sırayı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın internet siteleri ise ortalama birer dakika zaman harcanmasıyla alt sıralarda kaldı.