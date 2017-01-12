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Beşiktaş'tan Olcay mesajı!
12 Ocak 2017 , 10:06
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- Beşiktaş
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan için bir teşekkür mesajı yayınladı.
Açıklama şöyle:
"Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.
5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.
Saygılarımızla"
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