Bruma'ya çılgınca zam!

Taraftarlara müjde... “Kalmak istiyorum” diyen ama bir türlü imza atmaya yanaşmayan Portekizli yıldız, ücretinin 2.5 milyon euro’ya çıkartılacağını duyunca transfere onay verdi.

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen Armindo Bruma ile sözleşmesinin uzatılması ve maaşına zam yapılması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu sezon gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan genç futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro teklif edilince kalmaya karar verdi. Bu sezon 1.2 milyon euro kazanan Bruma çılgın ücreti duyunca ikiletmezken yönetim, önümüzdeki sezondan başlamak üzere Bruma'nın sözleşmesini 3 yıl uzatacak.

Portekizli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca başarı bonusları ve özel maddeler de bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Bruma'nın serbest kalma maddesi için henüz net bir karar vermedi ancak bu rakamın en az 30 milyon euro olması bekleniyor.



Kaynak : Fotomaç