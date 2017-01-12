Caceres transferi neden olmadı?

AJANSSPOR ÖZEL-

İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu, Trabzonspor-Martin Caceres görüşmesinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'un ciddi bir şekilde ilgilendiği Uruguaylı stoper Caceres transferinin menajerlik ücretine takıldığı iddia edildi.

Caceres için toplam 1 milyon Euro menajerlik ücretinin istenmesi görüşmeleri tıkarken, yıldız oyuncunun kararsız kalmasına neden oldu. Ülkemizde yaşanan son olaylar ise Caceres'in eşinin bu transferde kafasını karıştırmış durumda.

-Milli Takımın vazgeçilmezi

Öte yandan, bonservisi şu anda elinde bulunan deneyimli savunmacı 2015-2016 sezonunda Juventus formasını 8 maçta terletti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon, sadece Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.