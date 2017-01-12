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Caceres transferi neden olmadı?
12 Ocak 2017 , 16:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR ÖZEL-
İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu, Trabzonspor-Martin Caceres görüşmesinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor'un ciddi bir şekilde ilgilendiği Uruguaylı stoper Caceres transferinin menajerlik ücretine takıldığı iddia edildi.
Caceres için toplam 1 milyon Euro menajerlik ücretinin istenmesi görüşmeleri tıkarken, yıldız oyuncunun kararsız kalmasına neden oldu. Ülkemizde yaşanan son olaylar ise Caceres'in eşinin bu transferde kafasını karıştırmış durumda.
-Milli Takımın vazgeçilmezi
Öte yandan, bonservisi şu anda elinde bulunan deneyimli savunmacı 2015-2016 sezonunda Juventus formasını 8 maçta terletti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon, sadece Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
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- Trabzonspor
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