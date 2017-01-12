Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan oyuncuları Mehmet Ekici'yle ilgili açıklamada bulundu.

Mehmet Ekici konusundaki sorular üzerine Ali Rıza Egemen, şunları kaydetti: "Mehmet Ekici bizim önemli oyuncularımızdan biri ve şu anda kadromuzda. Sözleşmeli oyuncumuz. Antrenmana çıkıyor ve çok istekli, arzulu. Mehmet Ekici 'şu tarihte gider, gelir' dememiz söz konusu değil. Süreci takip etmemiz lazım. Söylenecek şey; Olcay Şahan bizim oyuncumuz oldu, Mehmet Ekici de bizim oyuncumuzdur."

Transferlerin devam edebileceğinin sinyalini veren Egemen, "Martin Caceres'le ilgili çekincelerimiz var. Şimdilik beklemede tutuyoruz. Hugo Rodallega'yla ilgili görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkanımız ve yönetimimiz çalışıyor." diye konuştu.

Kadrolarına kattıkları Olcay Şahan'ı da öven Egemen, "Çok değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Devre arasındaki dördüncü transferimiz oldu. Olcay bize ciddi katkı sağlayacak.Takıma ağabeylik de yapacak. Bize uzun yıllar hizmet edeceğini umuyoruz. Olcay'ın hem şehrimize hem de takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.