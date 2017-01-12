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Ekici Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayı!
12 Ocak 2017 , 12:16
Fikret Orman'a en yakın isimlerden biri olan yönetici Umut Güner dün akşam bizzat Mehmet Ekici'nin babası ile görüştü. Görüşme sonunda taraflar el sıkıştı, Mehmet Ekici de Beşiktaş forması giymeye razı oldu.
3+1 yıllık sözleşme
Uzun süren görüşmelerde Beşiktaş ile Mehmet Ekici'nin 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşma sağladığı bildirildi. Taraflar arasında bir görüşme daha yapılacak. Bu görüşmede Mehmet'in ara transfer döneminde mi yoksa sezon sonu mu kadroya dahil edileceği netleşecek.
Ocakta gelirse bonservis ödenecek
Transferin ocak ayı içerisinde gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Karadenez ekibini bir miktar bonservis ödemek zorunda. Bilindiği üzere Mehmet Ekici'nin Trabzonspor ile olan kontratı sezon sonunda sona eriyor.
Güneş sezon sonu istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu transferdeki tutumu da Mehmet Ekici'nin sezon sonunda gelmesi yönünde... Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mehmet Ekici'yi alırsak, Tolgay'ı, Oğuzhan'ı, Talisca'yı satmamız gerek" diyerek şu an için bu transfere çok sıcak bakmadığını ifade etmişti.
Kaynak : Fanatik
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