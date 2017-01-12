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Eşi veto etmiş!

Tarih12 Ocak 2017 , 10:16

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Eşi veto etmiş!

Bordo-Mavililer’in her konuda anlaştığı stoper Martin Caceres’ten kötü haber geldi.

Uruguaylı oyuncunun eşinin bu transferi son anda veto ettiği öğrenildi. Trabzonsporlu kurmayların, teknik direktör Ersun Yanal’ın çok istediği Akhisarlı Hugo Rodallega için de son temaslarını yaptığı, Kolombiyalı golcünün birkaç güne Bordo-Mavili takımla resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Habertürk

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