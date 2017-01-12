"Fenerbahçe 10 milyon euro ödemez!"

AJANSSPOR - Ünlü menajer Vyacheslav Zahovaylo, Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Serhiy Sydorchuk hakkında açıklama yaptı.

Ukrayna basınına konuşan Zahovaylo, Fenerbahçe'nin Sydorchuk için 10 milyon euro ödeyeceği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Bu konuda kesin konuşamam. Basında Dinamo Moskova'nın bu transfer için 10 milyon euro istediği bilgisi var. Sydorchuk'un, Türkiye'de bu paralara oynayacağını sanmıyorum. Henüz Avrupa standartlarında bir oyuncu konumuna gelmedi. Fenerbahçe'nin, Sydorchuk için bu kadar para ödeyeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.