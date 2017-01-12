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Fenerbahçe, Ibarbo'ya teklif verdi!
12 Ocak 2017 , 20:11
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AJANSSPOR- Tuttomercado'ya göre Panathinaikos'tan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı oyun kurucu Fenerbahçe'den teklif aldı.
Mehmet Ekici transferinde kesin sonuç alamayan sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki orta saha için teklifini Yunan takımına ilettiği öne sürüldü.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ibarbo'nun Çin'den beklediği teklifle ilgili ilerleme kaydedilmediği belirtilirken, İtalyan takımı Bologna'nın da gündeminde olduğu; ancak Fenerbahçe'nin teklifi vererek bir adım öne geçtiği belirtildi.
İtalya'da Roma, Caglari, İngiltere'de Watford takımlarının da formasını giyen, Kolombiya milli takımı oyuncusu Ibarbo için Panathinaikos'un 3 milyon Euro istediği ileri sürüldü.
Asıl olarak forvet arkasında görev yapan Ibarbo, sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
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