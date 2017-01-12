Forvet ve stopere transfer yapılacak mı?

AJANSSPOR - Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Hollandalı teknik direktörün düzenlediği basın toplantısından Ajansspor'un derlediği dikkat çeken başlıklar şu şekilde :



“Hepiniz hoş geldiniz. İlk yarıyı kötü bir yerde kapatmadık. İkinci devreye umutlu bakıyoruz. Yerimizin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ligde oynayacağımız iki deplasman maçı var. Ben ilk yarının çok kötü geçtiğini söyleyemem. O yüzden ikinci yarıya umutlu bir şekilde başlayacağız. Hedefimiz iki deplasman maçından galibiyetle ayrılmaktır.”



“Tolga ile başlayalım. Tolga kadroda olmayacak. Bizle birlikte çalışamadı ve hazır değil. Sinan’ın durumu iyi şekilde devam ediyor. Küçük de olsa oynama şansı var. Podolski antrenmanlara çıkıyor. Fakat maç temposu farklıdır. Daha önce risk almıştık ama sabırlı olmamız lazım. Podolski yeniden sakatlansın istemeyiz.”



“Sakatlıklar var. Daha az oyuncuyla antrenman yaptık. Bu kamp için ideal bir durum değildi. Sakat oyuncuların da bizle birlikte olması ve bu süreç içinde bizle birlikte orada yer almaları önemli. Arabistan maçına gelirsek, planladığımız gibi gitseydi her şey, ideal bir maçtı. Sakatlıklardan ötürü az oyuncuyla gittik. Söz verdiğimiz için mecburen gidip oynadık o maçı.”



“Ahmet Çalık transferinde sona geldik. Bu transfer döneminde de izlediğim oyuncular transfer ediliyor. Yönetimle birlikte karar veriyoruz ve koordineli çalışıyoruz. Transferde belirleyici kişilerden biri benim. Beğendiğim bir oyuncu. Sadece oyunculuğu değil, karakter anlamında da çok iyi bir kişi olduğunu biliyoruz. Futbolculuk anlamında da benim çok beğendiğim bir oyuncu.”



“Yasin yeniden aramıza katıldı. Kendisi takım için önemli bir oyuncu. Kendisine verilen bir ceza vardı o bitti. Konya maçında cezalı olduğu için forma şansı bulamayacak. Ama ondan sonra Yasin, forma şansı bulmaya devam edecektir.”



“Konyaspor maçı mutlaka zor olacak. İyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Spesifik bir oyun anlayışları var. En iyi şekilde bunu analiz ettik. Analizimizi ve antrenmanımızı bu doğrultuda yaptık. Farklı bir sistemde oynayabiliriz. En iyi şekilde bu zor maça hazırlanıyoruz diyebilirim. Diğer taraftan oyuncularımızın maça nasıl hazır olduğu da önemli. Podolski fit olursa Eren ile birlikte çift forvetle başlayabiliriz. Oyuncularımızın durumuna göre kadroya karar vereceğiz.”



“Forvet transferi için yapacağımız hamle Lukas Podolski’nin de geleceğiyle alakalıdır. Lukas'ın kalıp kalmayacağı bu transferi şekillendirecektir. Podolski giderse bir ihtiyaç doğacaktır. Garry Rodrigues’in de kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hollanda’dan da tanıdığım bir oyuncu. Antrenmanlara devam ediyor. Adaptasyon sıkıntısı yaşamayacak gibi duruyor. Bu tip oyuncular mutlaka bize faydalı olacaktır ve seviye atlatacaktır.”



“Başka bir stoper alınmasının da mümkünatı var. Yabancı stoperden söz ediyorum. Koray bizimle birlikte olacak. Yarın onun da durumuna bir bakacağız. Koray'ın fiziksel durumu da çok önemli. Bizim için acil bir mevki. Hakan Balta ve Semih Kaya şu anda elimizde olan oyuncular. Koray’ın durumuyla beraber bu transfer durumu da şekillenecektir.”

