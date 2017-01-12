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Galatasaray'a Ersan önerisi!
12 Ocak 2017 , 09:44
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Stoper arayışında olan Galatasaray’a eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, önerildi. Çin kulübünün en kötü ihtimalle Ersan’ı kiralık olarak vereceği ve yıllık ücretini ödemeye devam edeceği belirtiyor.
Hebei, sadece 1 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor ve bunun için de 5 taksit yapmayı teklif ediyor. Ersan, UEFA Kriterleri nedeniyle yıllık 65 milyon maaş kısıtı olan G.Saray’a cazip geliyor.
Hürriyet
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- Galatasaray
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