Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Galatasaray'a Ersan önerisi!

Tarih12 Ocak 2017 , 09:44

Yorum
Galatasaray'a Ersan önerisi!

Stoper arayışında olan Galatasaray’a eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, önerildi. Çin kulübünün en kötü ihtimalle Ersan’ı kiralık olarak vereceği ve yıllık ücretini ödemeye devam edeceği belirtiyor.

Hebei, sadece 1 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor ve bunun için de 5 taksit yapmayı teklif ediyor. Ersan, UEFA Kriterleri nedeniyle yıllık 65 milyon maaş kısıtı olan G.Saray’a cazip geliyor.

Hürriyet

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih