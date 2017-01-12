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Galatasaray'da parola aynı!

Tarih12 Ocak 2017 , 09:42

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Galatasaray'da parola aynı!

İkinci yarının ilk maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar çok neşeli bir ortamda sürüyor.

3'Ü DEPLASMAN
İlk yarıda 2-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası "5 maçta 13 puan" parolasını açıklayan ve hedefe ulaşan teknik direktör Jan Olde Riekerink, ikinci devre öncesi de parolayı belirledi. Hollandalı hoca, Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 5 maçta yine en az 13 puan almalarını gerektiğini oyuncularına söyledi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Konyaspor (D), Karabükspor (D), Akhisar, Kayserispor ve Rizespor (D) maçlarına çıkacak. Özellikle Konya ve Karabük deplasmanları endişe yaratıyor.

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