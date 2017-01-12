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Galatasaray'da Umut Gündoğan da ayrıldı!
12 Ocak 2017 , 17:23
Galatasaray, Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir.
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