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Galatasaray'dan Ahmet Çalık açıklaması!
12 Ocak 2017 , 17:15
Galatasaray, Ahmet Çalık transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.
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