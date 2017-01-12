Galatasaray'dan Ahmet Çalık açıklaması!

Galatasaray, Ahmet Çalık transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.