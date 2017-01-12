Gençler'in golcüsü iddialı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Agon Mehmeti, başkent ekibinde forma giymek için rekabete hazır olduğunu belirtti.

Mehmeti, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ankara'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Fizik olarak yüzde yüz hazır olmadığını ifade eden Mehmeti, şunları kaydetti:

"Zamanla eksiklerimi kapatacağım. Böyle bir takıma katıldığım için sevinçliyim. Buraya oturmaya gelmedim. Forma için mücadele edeceğim. Rekabet her zaman takım başarısı için iyidir. Rantie, Vedat, Stancu hepsi kaliteli oyuncular. Forma için güçlü bir rekabet olacağını söyleyebilirim. Buraya en iyi şekilde hizmet vermek için geldim. Büyük ve hedefi olan kulüpler için alternatifli bir kadro olması normaldir."

Gençlerbirliği ile 1,5 yıllığına anlaştığını hatırlatan Mehmeti, "Takımım için en iyi performansımı sahaya yansıtacağım. Bu sürede güzel işlere imza atarak, iyi sonuçlar için takımıma yardımcı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola Malmö'de başladığına değinen Arnavut golcü, daha önce Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz ve Labinot Harbuzi'den yeni takımıyla ilgili güzel sözler duyduğunu aktardı.

İtalya ve Portekiz'de de forma giydiğine dikkati çeken Agon Mehmeti, şu ifadeleri kullandı:

"Malmö'ye geri döndükten sonra son olarak Stabaek'te forma giydim. Tüm bu yaşananlar bana unutulmaz tecrübeler kattı diyebilirim. İsveç'teyken Gençlerbirliği için çok güzel şeyler duydum. İyi bir kulüp yapısı ve başkana sahip olduğunu söylediler. Uyum sorunu yaşamayacağımı düşünüyorum. Burada işimi kolaylaştıracak isimler var. Khalili, Hopf ve Ring ile İsveç'te rakip olarak karşılıklı oynamıştık. Onları burada görünce çok mutlu oldum. Aynı dili konuşuyoruz ve bana kulübe ısınmam için yardımcı oluyorlar. Ayrıca Kosova, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da oyuncular var. Birbirine yakın kültürlerden oyuncuların olması bir şans. Türkiye'ye de yabancı olmayan ülke ve kültürler bunlar."