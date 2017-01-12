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"Hedefim yeniden Milli Takım"
12 Ocak 2017 , 19:47
Kardemir Karabükspor'un yıldız oyuncu oyuncusu Ceyhun Gülselam, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Genel olarak ilk yarı değerlendirmesinde bulunan Ceyhun Gülselam, "Karabük'e alıştım diyebilirim, zaten Safranbolu'ya yerleştik. Güzel bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum, iyi maçlar oynadık. Maalesef birkaç hakem hatalarından dolayı istediğimiz sonuçları alamadık, puan alamadığımız maçlarda güzel oynadık, bu durum ikinci yarı için ümit verici" dedi.
-Pişmanlıklarım yok
Kişisel performansından bahseden Gülselam, "Özelliklerimden bir tanesi koşu ve agresif oynama şeklim. Daha çok çalışıp bir şeyler öğrenip takıma katkı vermek istiyorum. İlk 4 sarı kartı ilk haftalarda görmüştüm. Sonra ayak uydurdum lige, bazen hakemler çok çabuk sarı kartlarını gösterebiliyor. Daha sonra kendimi kontrol ettim. Şuan kariyerim açısından mutluyum doğru kararlar verdiğimi düşünüyorum. İnişli-çıkışlı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü gittiğim takımlarda hep güzel zamana denk geldim ve kupalarda kaldırdım. O yüzden şimdiki gidişatımdan memnunum ve pişmanlıkta duymuyorum.
Şuan Karabükspor'da 3 senelik bir anlaşmam var. Ben buraya konsantre oluyorum. İleride A Milli Takım forması bana yine nasip olur onun için çok çalışıyorum. Takıma yeni gelen kalecimiz maalesef sakatlandı. Santrfor için şunları söyleyebilirim; kendisi çok güçlü iyi bir forvet bize katkı sağlayacaktır. Bu sene Avrupa için daha erken ilk hedefimiz ligde kalmak, daha sonra maçtan maça düşünüp puanları toplamak" ifadelerini kullandı.
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