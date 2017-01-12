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İşte 17. hafta hakemleri!
12 Ocak 2017 , 11:56
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
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