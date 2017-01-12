İşte Krasnador maçı fiyatları!

Fenerbahçe'nin 16 Şubat'ta Kuban Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı biletleri fiyatları belirlendi.



16 Ocak'ta satışına başlanacak mücadelenin bilet fiyatları en düşük 25 TL, en yüksek ise 200 TL arasında değişiyor.



Kaynak : Fotomaç

