Mahkemeye sevk edildi!

Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, "kamu malına zarar vermek" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe stadında bulunan müzeye gelerek cam bölme içinde bulunan şampiyonluk kupalarından birini almaya çalışan H. Ş, stattaki güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli H. Ş'nin nöbetçi savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi, "kamu malına zarar vermek" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.