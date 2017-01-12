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Mehmet Ekici Beşiktaş'a doğru!

Tarih12 Ocak 2017 , 00:16

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Mehmet Ekici Beşiktaş'a doğru!

NTV Spor muhabiri Övünç Özdem, Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi.

Özdem'in verdiği bilgiye göre; Olcay Şahan'ın transfer karşılığında Beşiktaş, Trabzonspor'a bir miktar ücret daha ödeyerek Mehmet Ekici'yi kadrosuna kattı.

Özdem, Mehmet Ekici'nin, Beşiktaş ile sözleşmesinin gelecek sezon başında geçerli olacağını, başarılı orta saha oyuncusunun bir-iki gün içinde imza atacağını ifade etti.

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