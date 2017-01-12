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Melo veto edilmiş!
12 Ocak 2017 , 09:40
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- Spor Toto Süper Lig
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Brezilyalı yıldız Palmeiras’a gitmeden önce G.Saray’a haber göndermiş...
Inter'den ayrılarak ülkesine dönen ve Palmeiras ile sözleşme imzalayan Felipe Melo ile ilgili flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı... Brezilyalı futbolcunun Palmeiras'a gitmeden önce Galatasaray'a haber gönderdiği ve "Seve seve dönerim" dediği öğrenildi. Fakat Sarı-Kırmızılı yönetimin Felipe Melo'yu veto ettiği ifade edildi..
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