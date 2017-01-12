Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Melo veto edilmiş!

Tarih12 Ocak 2017 , 09:40

Yorum
Melo veto edilmiş!

Brezilyalı yıldız Palmeiras’a gitmeden önce G.Saray’a haber göndermiş...

Inter'den ayrılarak ülkesine dönen ve Palmeiras ile sözleşme imzalayan Felipe Melo ile ilgili flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı... Brezilyalı futbolcunun Palmeiras'a gitmeden önce Galatasaray'a haber gönderdiği ve "Seve seve dönerim" dediği öğrenildi. Fakat Sarı-Kırmızılı yönetimin Felipe Melo'yu veto ettiği ifade edildi..

Takvim

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih